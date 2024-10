Des militants d'extrême droite tentent de s'introduire dans la bande de Gaza

Des militants d'extrême droite ont franchi la barrière en direction de la bande de Gaza jeudi soir avant d'être arrêtés par l'armée. Tous portaient un T-Shirt orange, couleur de la protestation contre le désengagement de la bande de Gaza en 2005. L'incident s'est produit quelques heures après un discours du ministre Betsalel Smotrich à Sderot en faveur de la réimplantation juive dans le territoire palestinien. "L'année prochaine, si Dieu le veut, il y aura un retour dans le Goush Katif", a affirmé le chef du parti Sionisme religieux.

"Durant la nuit, nos sentinelles ont identifié plusieurs citoyens israéliens qui avaient traversé la zone de la barrière entre Israël et la bande de Gaza. Les forces de Tsahal envoyées sur place ont arrêté ces citoyens et les ont livrés à la police. Se rendre dans cette zone est dangereux et nuit aux activités de Tsahal sur place", a indiqué l'armée dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que ce groupe baptisé "Eli Gaza" tente de s'infiltrer dans la bande de Gaza. Ces manoeuvres sont révélatrices de certaines tendances idéologiques qui s'expriment de plus en plus nettement au sein de la classe politique et de la population en faveur de la reconstruction d'implantations dans le territoire palestinien.