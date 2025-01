Des voix marocaines prennent leurs distances avec le terroriste de l'attentat de Tel Aviv et condamnent ceux qui le glorifient

Les responsables marocains s'expriment avec fermeté et condamnent ceux qui, dans leur pays, font l'éloge du terroriste qui a perpétré l'attentat au couteau de Tel-Aviv mardi soir qui a fait quatre blessés. Le président de l'association "Maroc coexistence", Fayçal Marjani, a déclaré lors d'une interview accordée à Kan vendredi matin que "les Marocains sans exception sont contre les actes terroristes" et a considéré l'attentat de Tel Aviv comme un "acte lâche de terrorisme".

Le terroriste de Tel Aviv ne représente pas le Maroc, pays qui prône des valeurs de tolérance et de coexistence et rejette fermement toute acte de terrorisme, a-t-il estimé. Il a ajouté que l'extrémisme en Europe et aux États-Unis touche également les immigrés marocains.

Marjani considère que les relations entre Israël et le Maroc sont très fortes et ne peuvent être compromises par un acte de terrorisme lâche. "Mon message aux Israéliens est que le terrorisme n'a ni religion ni frontières. N'importe qui peut y être entraîné. Si les Israéliens regardaient Al-Jazeera toute la journée, ils seraient également contre Israël", a-t-il jugé.

Le profil du terroriste d’origine marocaine qui a perpétré l’attentat de Nahalat Binyamin est inhabituel par rapport aux cas passés. Depuis le massacre du 7 octobre et la guerre à Gaza, il est évident que le sentiment pro-palestinien dans le royaume, qui a renoué ses relations avec Israël il y a quelques années, est en pleine croissance, notamment parmi les opposants à la normalisation. L'un d'eux, Abdel-Aila Ben-Abd al-Salam, du Front marocain de soutien à la Palestine et d'opposition à la normalisation, a déclaré que l'attaque était une réponse naturelle aux crimes d'Israël à Gaza.

Le Maroc n’a pas encore commenté officiellement l’attentat et il n’est pas certain qu’il le fasse. Marjani a toutefois essayé de convaincre les Israéliens que les voix qui font l'éloge du terroriste au Maroc représentent une minorité et exprimé l'espoir que les agences de sécurité du royaume interviendraient pour endiguer le phénomène.

Il y a même des gens au Maroc qui présentent des excuses à Israël pour ce qui est arrivé. "Je présente mes excuses au peuple israélien pour l'attaque au couteau à Tel-Aviv par un immigré marocain vivant aux États-Unis. C'est un événement ignoble et méprisable qui n'avait encore jamais eu lieu. Nous ne connaissons pas les motifs de cet acte lâche. Nous espérons que cela n'affectera pas les relations solides entre Israël et le Maroc", a notamment déclaré à Kan, Aziz al-Rakrak, militant marocain des droits de l'homme.