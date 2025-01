Israël élimine à Jénine deux des terroristes responsables de l'attentat de Funduq

Les forces de défense israéliennes ont éliminé mercredi soir deux des terroristes responsables de l'attentat de Funduq qui avait coûté la vie à l'officier Elad Winklestein (35 ans), Rachel Cohen (70 ans) et Aliza Reise (73 ans) il y a deux semaines et demie. Les deux hommes, Qutayba et Mohammed al-Shalabi, ont été neutralisés lors d'une opération des forces spéciales Duvdevan et du Shin Bet dans le quartier de Wadi Burqin, près de Jénine. L'opération, qui a duré quatre heures, a donné lieu à des échanges de tirs au cours desquels un soldat a été légèrement blessé à la jambe.

"Durant la nuit, le commandant de brigade Nathanel Shimcha et moi-même avons informé les familles des victimes que deux des terroristes avaient été éliminés", a déclaré Uziel Vatik, maire de Kedumim. "Avec l'aide de Dieu, les jours du troisième terroriste sont également comptés."

L'attentat s'était produit début janvier, lorsque les terroristes avaient ouvert le feu sur des véhicules et des bus circulant sur la route. Onze personnes avaient été touchées, dont le chauffeur de bus grièvement blessé.

Les services de sécurité ont établi que le commando comprenait deux terroristes qui ont tiré sur deux voitures israéliennes et un bus. "La voiture transportant les deux terroristes est arrivée sur la route 55, a fait demi-tour et s'est garée sur le côté", a précisé une source sécuritaire. "L'un des terroristes est sorti et a ouvert le feu sur le bus et les voitures avant de remonter dans le véhicule et de fuir vers Naplouse." Une cellule conjointe Shin Bet-Commandement central avait été mise en place pour traquer les auteurs de l'attaque. La traque du troisième terroriste se poursuit.