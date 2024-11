Documents classifiés en Israël : bataille de versions entre Netanyahou et le parquet

Une vive confrontation oppose Benjamin Netanyahou au parquet concernant l'inculpation d'Eli Feldstein, principal suspect dans l'affaire des fuites de documents classifiés du bureau du Premier ministre. Contrairement à ses déclarations initiales niant tout lien avec Feldstein, Netanyahou a reconnu samedi : "Je connais Feldstein comme un patriote israélien". Le Premier ministre dénonce une "application sélective de la loi", arguant que d'autres fuites similaires n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes. Le parquet réfute cette accusation, soulignant que le document divulgué par Feldstein "mettait des vies en danger en exposant des sources de renseignement israéliennes", justifiant ainsi l'ouverture rapide d'une enquête.

Le Likoud conteste également l'inculpation de Feldstein pour avoir transmis des informations au Premier ministre, questionnant : "Qui, sinon Netanyahou, devrait avoir accès à ces informations ?" Le parquet répond que "des informations plus récentes et plus fiables" étaient parvenues aux dirigeants politiques, rendant ce document obsolète.

Concernant l'implication du Shin Bet dans l'enquête, critiquée par le Likoud comme disproportionnée, le parquet justifie cette intervention par "les risques pour la sécurité nationale" et dément les allégations de mauvais traitements durant l'interrogatoire de Feldstein.

Une source proche de l'enquête a déclaré : "On attend de Netanyahou qu'il dise la vérité au public et qu'il allège la situation des suspects". La déclaration de Netanyahou n'aborde pas les révélations selon lesquelles il était au courant du document classifié avant sa fuite dans le journal allemand "Bild", ni l'implication profonde de son cabinet dans cette affaire, incluant des instructions sur la gestion et la transmission du document.

Si Netanyahou reconnaît désormais ses liens personnels avec Feldstein, il reste silencieux sur leur relation professionnelle. Une source impliquée dans l'affaire souligne que "Feldstein agissait selon des directives et des instructions claires", un élément totalement absent de la déclaration du Premier ministre.