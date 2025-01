Donald Trump ne donnera pas son feu vert à l'annexion de la Judée-Samarie par Israël, estime l'ambassadeur israélien aux Etats-Unis

"S'il y a un accord avec l'Arabie saoudite, je ne vois pas l'administration Trump donner le feu vert à l'annexion de la Judée-Samarie", a déclaré vendredi matin lors d'une interview accordée à Kan, l'ambassadeur sortant d'Israël à Washington, Mike Herzog. "Cela ne correspond pas à la volonté de l'Arabie saoudite", a-t-il ajouté.

Concernant la deuxième phase de l'accord sur les otages, Mike Herzog a stipulé qu'il y avait "des conditions pour passer à la deuxième phase. Nous entamons les négociations le 16e jour de la première phase, et chacune des parties a ses propres attentes". "Il y a une entente entre nous et les administrations américaines entrantes et sortantes selon laquelle si le Hamas ne remplit pas ces conditions, Israël pourrait renouveler la pression militaire sur lui. Je pense qu'il est trop tôt pour dire comment les choses vont évoluer", a-t-il estimé.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File

Au sujet du retrait israélien du sud du Liban, Mike Herzog a déclaré : "nous sommes en pleines discussions et nous ne les avons pas encore conclues. L'accord de cessez-le-feu a fixé une date butoir, mais elle n'est pas gravée dans la pierre. Nous constatons d'un côté que le mécanisme de suivi de l'accord fonctionne, mais il avance un peu lentement. C'est pourquoi nous avons entamé des négociations avec les administrations américaines sortante et entrante sur des calendriers. Nous avons intérêt à maintenir le cessez-le-feu".

Mike Herzog a également évoqué une possible normalisation avec l'Arabie saoudite indiquant qu'Israël en était "très proche avant la guerre". "Il est clair pour nous que l'une des motivations derrière la guerre était de contrecarrer cet accord. Je crois que la porte est toujours ouverte. Nous espérions y parvenir sous l'administration Biden. Maintenant, la balle est dans le camp de l'administration Trump. J'espère qu'ils investiront dans ce projet et que cela sera un succès", a-t-il conclu.