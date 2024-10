Drones iraniens : L'Ukraine avait prévenu Israël, qui regrette aujourd'hui son refus de coopérer

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, a exprimé ses regrets quant au refus passé d'Israël de collaborer avec Kiev pour contrer la menace des drones iraniens. Cette déclaration intervient au lendemain d'une attaque meurtrière d'un drone du Hezbollah sur une base israélienne, qui a coûté la vie à quatre soldats et en a blessé des dizaines d'autres.

"Je ne veux pas dire 'je vous l'avais bien dit', mais je vous l'avais bien dit", a déclaré Korniychuk au site d'information Ynet. L'ambassadeur a souligné que l'Ukraine et Israël font face au même ennemi, ajoutant qu'Israël "s'est réveillé" après l'attaque du 7 octobre 2023, mais qu'il reste encore beaucoup à faire.

L'Ukraine, qui lutte contre des drones iraniens depuis l'invasion russe début 2022, affiche un taux d'interception impressionnant de 80 à 90% au cours des six derniers mois. En revanche, Israël peine à contrer efficacement cette menace. Des chiffres récents révèlent que sur les 1 200 drones lancés contre Israël par des groupes terroristes soutenus par l'Iran, 221 ont réussi à pénétrer les défenses du pays.

En février 2023, l'Ukraine avait proposé à Israël une coopération militaire et technologique. Korniychuk avait même présenté des débris de drones à de hauts responsables israéliens, tentant de convaincre l'État hébreu d'adopter une position plus ferme en faveur de Kiev et contre Moscou. Cependant, ces ouvertures avaient été repoussées par Israël. Zelensky lui-même avait lancé un appel à l'aide en octobre 2022, soulignant que l'Ukraine faisait face à 400 attaques quotidiennes de drones iraniens. Cette situation met en lumière les défis complexes auxquels Israël est confronté dans sa gestion des menaces régionales et de ses alliances internationales. L'expérience ukrainienne dans la lutte contre les drones iraniens pourrait s'avérer précieuse pour Israël, qui cherche à renforcer ses défenses aériennes.