Elimination de Fouad Choukr : Comment Israël a piégé le numéro deux du Hezbollah

Le Wall Street Journal a révélé dimanche de nouveaux détails sur l'élimination de Fouad Choukr, considéré comme "le plus haut commandant militaire" du Hezbollah, dans la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth. L'opération, attribuée à Israël, aurait impliqué une intrusion dans le réseau de communication interne de l'organisation terroriste.

Choukr, figure clé mais discrète du Hezbollah, travaillait et résidait dans le même immeuble. Le jour de l'attaque, il aurait reçu un appel l'incitant à monter au 7e étage, où se trouvait son appartement. Selon une source du Hezbollah citée par le journal : "Quelqu'un a probablement piraté le réseau de communication interne" pour effectuer cet appel. Peu après, vers 19h00, des missiles israéliens auraient frappé l'appartement et les trois étages inférieurs, tuant Choukr, sa femme, deux autres femmes et deux enfants.

L'élimination a révélé des failles dans la sécurité du Hezbollah. La source affirme que l'organisation et l'Iran "continuent d'enquêter sur cette défaillance du renseignement", soupçonnant Israël d'avoir "surmonté les mesures de protection de l'organisation grâce à une technologie plus avancée et des outils de piratage". Suite à cet incident, le Hezbollah a renforcé ses mesures de sécurité. Hassan Nasrallah, le leader du groupe, a ordonné aux membres et à leurs familles de ne plus utiliser de téléphones. L'organisation a également commencé à utiliser des langages codés sur son réseau interne.

Nasrallah a promis de venger la mort de Choukr, déclarant lors de ses funérailles : "Vous pleurerez beaucoup car vous ne savez pas quelles lignes rouges vous avez franchies. L'ennemi doit attendre la colère et la vengeance de notre peuple. L'assassinat de leaders n'affecte pas la résistance, l'expérience montre que la résistance se renforce." Cependant, la réponse du Hezbollah se fait attendre. Récemment, une source proche de l'organisation a indiqué que le groupe ne réagirait pas à l'assassinat de Choukr pendant les négociations de cessez-le-feu, afin de ne pas être perçu comme entravant les pourparlers.