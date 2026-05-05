En visite à Berlin, Gideon Sa’ar affirme que quiconque s’en prend aux chrétiens en Israël "sera traité avec sévérité"

En visite à Berlin, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a affirmé mardi que les chrétiens « sont en sécurité et prospèrent en Terre sainte », assurant que « quiconque lèvera la main contre nos frères chrétiens sera traité avec la plus grande sévérité et fermeté ». Cette déclaration intervient à l’issue d’une rencontre avec son homologue allemand Johann Wadephul, dans un contexte de tensions régionales accrues.

Abordant la guerre contre l’Iran, Gideon Sa’ar a condamné avec vigueur les « attaques non provoquées » contre les Émirats arabes unis. Il a également dénoncé ce qu’il qualifie d’atteinte à la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, estimant que « ce terrorisme maritime constitue une menace pour l’ordre mondial » et qu’il risque de se propager s’il n’est pas stoppé.

Le chef de la diplomatie israélienne a par ailleurs mis en cause le Hezbollah pour les affrontements en cours au Liban, rappelant qu’Israël s’est retiré du pays en 2000 et de Gaza en 2005. « Le minimum que nous attendons de ceux qui ont soutenu ces retraits est de nous soutenir lorsque nous sommes attaqués depuis ces territoires », a-t-il déclaré.

Gideon Sa’ar a insisté sur l’absence d’ambitions territoriales israéliennes au Liban, tout en critiquant le gouvernement libanais pour son incapacité à démanteler les infrastructures du Hezbollah dans le sud du pays, y compris dans des zones civiles.

Au-delà des enjeux sécuritaires, il a souligné la solidité du partenariat stratégique entre Israël et l’Allemagne, évoquant une coopération étroite dans les domaines de la défense, du renseignement et de l’économie. « La technologie israélienne protège l’Allemagne dans les airs, sur terre et en mer », a-t-il affirmé, citant notamment les systèmes Arrow 3, les drones et les dispositifs anti-drones.

Cette visite illustre le rapprochement croissant entre les deux pays face aux défis sécuritaires communs.