Israël : après l’alliance Bennett-Lapid, le Likoud reste en tête selon un nouveau sondage

Un sondage publié par Kan montre que l’union politique entre Naftali Bennett et Yair Lapid rebat partiellement les cartes, sans détrôner le Likoud, qui demeure la première force politique avec 27 sièges projetés à la Knesset. La nouvelle liste commune baptisée "Ensemble" obtiendrait 24 mandats, se plaçant en deuxième position.

Avant cette fusion, la formation de Bennett était créditée de 19 sièges et celle de Lapid de 6, soit un total de 25. Leur alliance ferait donc perdre un siège dans l’immédiat, selon cette enquête. Derrière ce duo, la liste Yashar! menée par Gadi Eisenkot progresserait à 15 sièges, gagnant un mandat par rapport au précédent sondage.

Les autres formations conserveraient des positions relativement stables. Les Démocrates resteraient à 11 sièges, tandis que Otzma Yehudit reculerait à 9. Shas se maintiendrait également à 9, Israel Beyteinou descendrait à 8, et le Judaïsme unifié de la Torah resterait à 7 sièges. Côté partis arabes, Hadash-Ta'al et Ra'am obtiendraient chacun 5 sièges.

En termes de blocs, le camp de Benjamin Netanyahou totaliserait 52 sièges, contre 58 pour ses opposants, auxquels s’ajouteraient 10 sièges pour les partis arabes. Si ces derniers se présentaient sur une liste unifiée, ils grimperaient à 13 sièges, tandis que le bloc anti-Netanyahou reculerait à 55, sans modifier le total du camp gouvernemental. Enfin, 37 % des personnes interrogées soutiennent une nouvelle alliance entre Bennett-Lapid et Gadi Eisenkot, contre 31 % qui y sont opposées.