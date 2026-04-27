Gadi Eisenkot consulte l'opposition après l'alliance Bennett-Lapid pour préparer un front commun

Le président du parti Yashar!, Gadi Eisenkot, a pris contact lundi matin avec plusieurs chefs de l'opposition israélienne afin d'organiser une réunion de coordination politique. Selon son entourage, cette initiative vise à synchroniser les démarches en vue des prochaines échéances électorales et à favoriser la constitution d'un bloc capable de l'emporter.

Les responsables approchés sont Naftali Bennett, désormais à la tête de la nouvelle liste "Ensemble", Avigdor Lieberman et Yair Golan. En revanche, Yair Lapid, devenu la veille numéro deux de la liste menée par Bennett, n'a pas été mentionné dans le communiqué, pas plus que Benny Gantz.

Cette démarche intervient moins de vingt-quatre heures après l'annonce surprise de la fusion entre Yesh Atid et la formation de Bennett sous la bannière "Ensemble". Lors de leur conférence de presse commune, Bennett et Lapid ont affirmé vouloir mettre fin aux divisions internes et former un gouvernement centré sur la reconstruction du pays.

Naftali Bennett a notamment promis la création, dès son premier jour au pouvoir, d'une commission d'enquête d'État sur le massacre du 7 octobre ainsi que l'adoption d'une loi instaurant un service pour tous. Il a également lancé un appel direct à Gadi Eisenkot, affirmant que "la porte restait ouverte" à son ralliement.

Présent dimanche soir lors d'un événement public, Eisenkot a salué l'union entre Bennett et Lapid, qu'il a qualifiés de partenaires de route. Il a toutefois insisté sur ce qu'il considère comme l'objectif central : bâtir une coalition sioniste et consensuelle capable d'obtenir 61 sièges à la Knesset. Selon lui, chaque alliance devra être jugée à l'aune de sa capacité à élargir le camp du changement et à offrir une nouvelle direction au pays.