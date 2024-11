Enlèvement d'un émissaire Habad aux Émirats : l'Iran soupçonné d'avoir orchestré l'opération

Les inquiétudes grandissent trois jours après la disparition du rabbin Zvi Kogan, émissaire du mouvement Habad aux Émirats arabes unis. Selon les informations rapportées par la chaîne israélienne Kan 11, les services de sécurité israéliens examinent l'hypothèse d'une cellule ouzbèke ayant agi sous les ordres de l'Iran. L'enlèvement s'est produit jeudi après-midi lorsque le rabbin Kogan n'a pas assisté à ses rendez-vous prévus et est resté injoignable. "Après avoir échoué à établir le contact, son épouse a alerté le responsable de la sécurité de Habad, qui a ensuite informé les autorités sécuritaires israéliennes", précise i24NEWS. Le Mossad a immédiatement mobilisé toutes ses ressources pour localiser le rabbin et élucider les circonstances de l'enlèvement.

Son véhicule a été retrouvé dans la ville d'Al-Ain, à environ une heure et demie de route de Dubaï. Les enquêteurs pensent que le groupe terroriste l'a suivi depuis son départ de Dubaï avant de l'enlever près d'une épicerie où il supervisait la certification casher.

Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis a déclaré avoir "reçu un signalement de la famille d'un citoyen moldave nommé Zvi Kogan, indiquant sa disparition et la perte de contact depuis jeudi". Le ministère a précisé que "les mécanismes officiels ont immédiatement lancé une enquête dès réception du signalement" et a appelé le public à "s'en tenir aux sources officielles et à ne pas propager de rumeurs".

Une délégation du Mossad devrait se rendre prochainement à Abou Dhabi pour collaborer avec les forces de sécurité locales dans cette enquête. Les services de sécurité israéliens soulignent l'urgence de la situation et la nécessité d'intensifier les efforts pour localiser le rabbin Kogan, considérant l'incident comme un acte terroriste visant potentiellement à exercer une pression sur Israël par des actions terroristes à l'étranger.