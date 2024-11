Erdogan se targue d'avoir bloqué le survol de la Turquie au président israélien

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé mardi que la Turquie avait refusé au président israélien Isaac Herzog l'autorisation de survoler son espace aérien pour se rendre au sommet climatique COP en Azerbaïdjan cette semaine. "Nous n'avons pas autorisé le président israélien à utiliser notre espace aérien pour assister au sommet de la COP. Nous avons suggéré des itinéraires alternatifs et d'autres options", a déclaré Erdogan aux journalistes lors du sommet du G20 au Brésil. "Quant à savoir s'il a pu s'y rendre ou non, je l'ignore franchement", a-t-il ajouté. "Sur certaines questions, en tant que Turquie, nous sommes contraints de prendre position, et nous continuerons à le faire."

Herzog a finalement annulé sa visite prévue, son bureau invoquant des raisons de sécurité. Cet incident souligne la détérioration des relations entre Israël et la Turquie, qui étaient pourtant en voie de réconciliation avant l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Depuis lors, Erdogan a multiplié les critiques virulentes contre Israël. Dans un discours récent, il a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avoir "commis l'une des plus grandes atrocités de ce siècle à Gaza, s'inscrivant déjà dans l'histoire comme le boucher de Gaza."

En juillet, le président turc était allé jusqu'à menacer d'envahir Israël, déclarant : "Tout comme nous sommes entrés au Karabakh et en Libye, nous ferons de même avec Israël. Il n'y a plus rien à faire, nous devons être forts."

Il y a deux semaines, la Turquie a soumis une lettre aux Nations Unies, soutenue par 52 pays et deux organisations, appelant à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.