Explosions au Liban : la force d'élite Radwan subit des pertes importantes, le Hezbollah menace de se venger

Alors que le Liban rapporte officiellement 26 morts sur deux jours d'explosions de bippers et de talkies-walkies, les estimations israéliennes suggèrent un bilan bien plus lourd. Selon des sources israéliennes, la seule attaque des bippers aurait fait "des dizaines de morts, voire plus" parmi les membres du Hezbollah. La force d'élite Radwan du Hezbollah aurait subi des pertes importantes, perdant "une grande partie de sa structure de commandement". Au moins 450 personnes ont été blessées lors de l'explosion des talkies-walkies, s'ajoutant aux plus de 3 000 opérateurs du Hezbollah blessés par les explosions de bippers.

Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, devrait s'exprimer jeudi pour la première fois depuis cette série d'explosions au Liban. Le Hezbollah n'a toujours pas réagi officiellement, mais un haut responsable du groupe, Hachem Safi al-Din, a menacé Israël de représailles : "Nous sommes face à une nouvelle phase, la punition arrivera inévitablement." "Nous disons à l'ennemi - si ton objectif est d'arrêter le soutien à la campagne de Gaza, sache que cela ne fera que s'intensifier en force et en détermination. La punition pour l'agression viendra certainement et sera une rétribution", a-t-il ajouté.

Selon les rapports libanais, les hôpitaux sont surchargés suite aux nombreux blessés des explosions. La chaîne libanaise MTV a rapporté que 95 blessés, dont l'ambassadeur d'Iran au Liban qui a perdu la vue d'un œil, ont été transférés en Iran avec leurs familles pour des soins médicaux supplémentaires. Une source iranienne a déclaré à l'agence de presse Tasnim que "la plupart des blessés ont subi de graves blessures aux mains et aux yeux."

Le Premier ministre Mikati a annoncé que son gouvernement a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU : "L'ennemi israélien ignore toutes les lois internationales. Nous ferons tout notre possible pour empêcher une guerre au Liban." Des sources diplomatiques ont indiqué à Al Jazeera que le Conseil de sécurité tiendra une réunion d'urgence vendredi soir concernant les développements au Liban.

La Défense civile libanaise a signalé avoir éteint des incendies dans 60 maisons, magasins, 15 voitures et des dizaines de motos suite aux explosions.