Frappes de Tsahal au Yémen : les Houthis menacent de frapper des cibles civiles en Israël

Les Houthis du Yémen menacent de frapper des cibles civiles en Israël suite à des attaques attribuées à l'armée israélienne sur leur territoire. Tsahal a revendiqué des raids qui ont ciblé des réservoirs de pétrole dans deux ports maritimes, Hodeida et Ras Issa, ainsi que deux centrales électriques, Al-Hali et Ras Kathib. Le ministère de la Santé contrôlé par les Houthis a rapporté "4 morts et 29 blessés" dans ces frappes. La chaîne Al-Mayadeen a indiqué que "les équipes de secours s'efforcent d'extraire les corps des victimes de la centrale électrique d'Al-Hali et d'éteindre l'incendie qui s'y est déclaré".

Un haut responsable houthi, Nasr al-Din Amer, a déclaré à la chaîne Al-Arabi : "Nous avions vidé les réservoirs de pétrole du port de Hodeida avant l'attaque". Cependant, l'épaisse fumée s'élevant au-dessus des installations semble contredire cette affirmation.

En réponse à ces frappes, les Houthis ont émis des menaces. Une source haut placée a déclaré à Al-Mayadeen : "L'agression israélienne contre le port de Hodeida et la centrale électrique ne fera pas cesser les opérations militaires du Yémen". Elle a ajouté : "Une attaque contre des cibles civiles sera répondue par une attaque contre des cibles civiles, et l'ennemi doit le savoir".

Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique des Houthis, a affirmé : "Nos opérations militaires en soutien à Gaza et au Liban se poursuivront, ainsi que nos opérations militaires contre les forces et les intérêts américano-britanniques - jusqu'à ce que l'agression à Gaza cesse et que le siège soit levé, quel qu'en soit le prix".

Le porte-parole des Houthis, Mohammed Abdelsalam, a déclaré : "L'agression israélienne supplémentaire contre des installations civiles à Hodeida est une tentative de briser la décision du Yémen de soutenir Gaza. Nous condamnons l'agression sioniste soutenue par les États-Unis qui n'affectera pas la volonté du peuple yéménite".