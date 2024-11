Fuite de documents : Netanyahou se dit victime d'une campagne visant à le décrédibiliser

Dans une allocution vidéo inhabituelle diffusée ce dimanche soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a vivement réagi aux récentes controverses entourant son bureau, dénonçant ce qu'il qualifie de campagne orchestrée contre son gouvernement. A l'heure qu'il est, plusieurs de ses collaborateurs sont entendus par la police concernant une fuite de documents sensibles liés au Hamas et aux négociations pour la libération d'otages qui ont été divulgués dans certains médias étrangers. Une affaire qui agite l'opposition, qui dénonce l'incompétence du chef du gouvernement.

"Mon bureau fait l'objet d'une attaque sauvage et effrénée", a déclaré Netanyahou, pointant du doigt ce qu'il considère comme une double menace : des fuites "criminelles" d'informations sensibles et une campagne médiatique hostile.

Le Premier ministre a particulièrement insisté sur la gravité des fuites provenant du cabinet de guerre et de l'équipe de négociation : "Le Hamas reçoit des informations directement de la salle de discussion de l'équipe de négociation israélienne. Le Hezbollah et l'Iran obtiennent, parfois en temps réel, les transcriptions de nos débats internes", a-t-il affirmé, déplorant l'absence d'enquêtes malgré ses "demandes répétées".

Netanyahou dénonce une stratégie médiatique qu'il juge coordonnée : "Chaque soir, une nouvelle affaire, des gros titres, des célébrations dans les studios... Il s'agit d'une expédition de chasse organisée destinée à nous affaiblir en pleine guerre."

Face à ces pressions, le Premier ministre reste ferme : "Cela ne me dissuadera pas. Je suis plus déterminé que jamais à prendre les bonnes décisions pour la sécurité d'Israël et à nous mener à la victoire absolue."