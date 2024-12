Geert Wilders à Tel-Aviv : "L'Europe commence à comprendre qu'elle doit soutenir Israël"

Le leader de la droite néerlandaise Geert Wilders, récent vainqueur des élections aux Pays-Bas, a rencontré lundi à Tel-Aviv le ministre israélien de la Défense Israel Katz. Cette visite intervient dans un contexte régional particulièrement tendu.

"Vos récents succès ont considérablement affaibli l'axe iranien du mal", a déclaré Wilders à Katz, soulignant que "l'Europe commence à comprendre qu'elle doit se ranger aux côtés d'Israël". Le dirigeant néerlandais a particulièrement salué les réalisations militaires israéliennes des dernières semaines. La rencontre a couvert plusieurs sujets stratégiques, notamment les efforts pour libérer les otages détenus par le Hamas, l'affaiblissement de l'axe iranien, les opérations actuelles à la frontière syro-israélienne et la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban. Le ministre Katz a remercié Wilders pour son "amitié profonde" et son "soutien sans compromis" à l'État d'Israël. Cette visite marque un renforcement significatif des liens entre Israël et les Pays-Bas, alors que Wilders est en position de former le prochain gouvernement néerlandais.