Gideon Sa’ar : "Israël fera tout pour assurer le succès du plan Trump à Gaza"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a affirmé jeudi l’engagement d’Israël à œuvrer pour la réussite du plan de cessez-le-feu proposé par le président américain Donald Trump, tout en exigeant que le Hamas restitue les dépouilles des otages et entame son désarmement complet dans la seconde phase de l’accord.

Lors d’une conférence de presse à Jérusalem aux côtés de son homologue albanaise Elisa Spiropali, Sa’ar a remercié le vice-président américain J.D. Vance pour sa visite en Israël cette semaine, et salué la venue prochaine du secrétaire d’État Marco Rubio.

« Il y a des difficultés, mais nous faisons et nous ferons tout pour que ce plan réussisse », a-t-il déclaré, tout en avertissant : « Le Hamas doit respecter l’accord. Ses attaques contre nos forces seront sévèrement punies. »

Sa’ar a accusé le Hamas de ralentir volontairement la restitution des corps de 13 otages israéliens pour retarder le désarmement prévu par le plan. « Gaza doit être démilitarisée. Nous ne ferons aucun compromis là-dessus », a-t-il insisté. Le chef de la diplomatie israélienne a également dénoncé « l’hypocrisie de la communauté internationale », pointant le silence face aux exécutions publiques menées par le Hamas depuis la trêve, et critiqué la Cour internationale de justice, qu’il accuse de vouloir « imposer à Israël des mesures qui mettraient en danger sa sécurité ».

Enfin, Sa’ar a signé avec Spiropali des accords de coopération diplomatique entre Israël et l’Albanie.