Gideon Saar accuse le chef de la diplomatie turque d'un "appel clair au génocide"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a vivement condamné les déclarations de son homologue turc, estimant qu'elles constituent « un appel clair au génocide » contre le peuple juif.

S'exprimant lundi à Jérusalem aux côtés du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, Gideon Saar a réagi à une déclaration attribuée au chef de la diplomatie turque, selon laquelle « le peuple juif est devenu un fardeau que l'humanité ne peut plus supporter ».

Pour le ministre israélien, ces propos rappellent les discours ayant précédé les pires tragédies du XXᵉ siècle. « Cette phrase fait écho à des déclarations entendues il y a une centaine d'années. Que fait-on d'un prétendu fardeau que l'humanité ne peut plus supporter ? Ces mots constituent un appel clair au génocide », a-t-il déclaré.

Gideon Saar a également dénoncé le fait que cette déclaration émane du ministre des Affaires étrangères du pays qui accueillera le sommet de l'OTAN dès mardi.

« Le peuple juif sait très bien ce qui se produit lorsque de tels propos restent sans réponse. La première étape sur la voie du génocide est la déshumanisation », a-t-il affirmé.

La rencontre entre les ministres israélien et rwandais a par ailleurs été marquée par la signature de deux accords de coopération. Le premier porte sur le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle, tandis que le second est un protocole d'accord destiné à renforcer la coopération avec l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Israël et le Rwanda, alors que les tensions diplomatiques entre Israël et la Turquie continuent de s'accentuer sur fond de guerre dans la bande de Gaza et d'échanges de plus en plus virulents.