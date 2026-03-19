Gideon Saar dénonce un comportement "fou" de l’Iran avec son homologue indien

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé que « le régime iranien se comporte de manière folle », lors d’un entretien avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, au cours duquel il a vivement dénoncé les actions de Téhéran dans le détroit d’Ormuz.

Selon un communiqué, Gideon Saar a présenté à son interlocuteur l’état d’avancement de l’opération militaire en cours contre l’Iran, estimant que les objectifs fixés étaient en voie d’être atteints. Il a surtout accusé Téhéran de mener un « terrorisme maritime » dans cette zone stratégique, essentielle au commerce mondial.

« Ce n’est pas une question américaine ou israélienne, mais un enjeu fondamental pour l’ordre mondial et l’économie globale », a-t-il déclaré, mettant en garde contre un risque de contagion si ces actions ne sont pas stoppées rapidement. Le chef de la diplomatie israélienne estime que l’inaction face à ces menaces pourrait encourager leur reproduction dans d’autres régions du monde.

Gideon Saar a également évoqué ce qu’il qualifie d’agressions iraniennes au-delà du Moyen-Orient, citant des activités en Europe et dans le Caucase. Il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation internationale face à ce qu’il considère comme une stratégie déstabilisatrice de Téhéran.

Cet échange avec l’Inde intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées par des incidents répétés en mer et une inquiétude croissante autour de la sécurité des routes commerciales. Israël cherche ainsi à élargir le soutien diplomatique face à l’Iran et à sensibiliser ses partenaires aux implications globales du conflit.