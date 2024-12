Golan : des villageois et des rebelles syriens remettent des armes chimiques d'Assad à Israël

Des images exclusives diffusées lundi par la chaîne N12 montrent des villageois et des rebelles syriens chargeant des camions d'armes récupérées de l'ancien régime Assad pour les remettre à Tsahal dans la zone tampon du Golan. Les séquences révèlent le transfert de centaines de caisses de munitions, mortiers, bombes et grenades vers les forces israéliennes. Plus inquiétant, des soldats de Tsahal ont découvert plusieurs armes contenant des agents de guerre chimique.

"On peut voir des grenades bon marché qui ont été remplies de matériel chimique, nécessitant l'ajout d'un mécanisme pour les activer", ont expliqué les soldats à N12. "Il y a des caisses entières de grenades contenant des substances chimiques qui provoquent des irritations et ne doivent pas être touchées directement." Ces armes chimiques avaient été utilisées pendant des années par le régime de Bachar al-Assad contre les forces rebelles. Maintenant que l'opposition a pris le contrôle de ces stocks d'armes, elle les transfère aux forces de défense israéliennes.

Selon N12, le ministre de la Défense Israel Katz a ordonné à Tsahal de se préparer à maintenir sa présence dans la zone tampon syrienne, au moins jusqu'à la stabilisation du nouveau régime en Syrie. Cette décision s'inscrit dans un contexte de profond changement des dynamiques régionales après la chute d'Assad. Les autorités de défense israéliennes travaillent à établir une coopération avec les habitants des villages transfrontaliers, qui ont déjà collaboré avec les forces de sécurité israéliennes pour empêcher l'arrivée d'éléments hostiles dans la région.