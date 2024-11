Herzog félicite Trump et évoque le sort des otages israéliens

Le président israélien Isaac Herzog s'est entretenu ce jeudi avec le président élu des États-Unis, Donald Trump, dans un échange qui marque le premier contact officiel entre les deux dirigeants depuis la victoire électorale de l'ancien président américain.

Au cours de cette conversation téléphonique, Herzog a félicité Trump pour sa "victoire écrasante" et son retour prochain à la Maison Blanche, lui souhaitant au nom du peuple israélien plein succès dans ses futures fonctions. Le président israélien a notamment remercié Trump pour son "amitié indéfectible" et son soutien constant envers Israël, exprimant sa confiance dans la poursuite des efforts américains pour promouvoir la paix et la sécurité en Israël et au Moyen-Orient.

Un point crucial de l'échange a porté sur la situation des otages israéliens, détenus par le Hamas depuis maintenant 400 jours. Herzog a souligné l'urgence de leur libération, rappelant les conditions de détention particulièrement cruelles qu'ils endurent. De son côté, Trump a réaffirmé son "amour et son soutien" pour l'État d'Israël. Les deux dirigeants ont convenu de maintenir des contacts étroits pour renforcer la coopération gouvernementale et diplomatique, et approfondir l'alliance "inébranlable" entre les deux nations. Cette conversation intervient dans un contexte où Israël cherche à consolider ses appuis internationaux, particulièrement auprès de son allié historique américain.