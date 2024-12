"Impossible de dissocier l'incendie de la synagogue des positions du gouvernement australien", soutient Netanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a publié vendredi une déclaration condamnant l'incendie criminel de la synagogue Adat Israel à Melbourne, en Australie, et critiquant l'actuel gouvernement australien. "L'incendie de la synagogue Adat Israël à Melbourne est un acte antisémite odieux. J'attends des autorités de l'État qu'elles pèsent de tout leur poids pour empêcher de tels actes antisémites à l'avenir", a déclaré Netanyahou.

"Malheureusement, il est impossible de dissocier cet acte répréhensible de la position anti-israélienne extrême du gouvernement travailliste australien, y compris la décision scandaleuse de soutenir la résolution de l'ONU appelant Israël à 'mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, aussi rapidement que possible', et d'empêcher un ancien ministre israélien d'entrer dans le pays", a-t-il affirmé, en mentionnant la décision de l'Australie de refuser un visa à l'ancienne ministre Ayelet Shaked. "Le sentiment anti-israélien est de l'antisémitisme", a-t-il conclu.

Tania LEE / AFP

Les pompiers ont été appelés sur les lieux peu après 4 heures du matin, heure locale, vendredi, et ont trouvé la synagogue Adat Israel complètement embrasée. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a condamné l'attaque de la synagogue en déclarant : "Je ne tolère aucune forme d'antisémitisme il n'a absolument pas sa place en Australie. Cette violence, cette intimidation et cette destruction d'un lieu de culte sont scandaleuses. Cette attaque a mis des vies en danger et vise clairement à susciter la peur au sein de la communauté. Les personnes impliquées doivent être arrêtées et subir toute la rigueur de la loi".

"Cette attaque délibérée et illégale va à l'encontre de tout ce que nous sommes en tant qu'Australiens et de tout ce que nous avons travaillé si dur à construire en tant que nation", a-t-il ajouté. Anthony Albanese et son gouvernement ont eu à de nombreuses reprises des prises de position anti-israéliennes.