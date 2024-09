Cessez-le-feu au Liban : Israël affirme, après quelques errements, "apprécier l'initiative américaine"

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié un communiqué en anglais pour clarifier la position d'Israël concernant l'initiative de cessez-le-feu au Liban menée par les États-Unis. Cette déclaration intervient après des "malentendus" et une apparente déception américaine face aux précédentes déclarations de Netanyahou qui avait affirmé rejeter tout cessez-le-feu. "Israël partage les objectifs de l'initiative menée par les États-Unis, qui permettra aux personnes le long de notre frontière nord de rentrer chez elles en toute sécurité", affirme le communiqué. Il ajoute : "Israël apprécie les efforts des États-Unis, car leur rôle est essentiel pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région."

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken et l'émissaire Amos Hochstein pour discuter de cette initiative. Selon le bureau du Premier ministre, "Nos équipes se sont rencontrées pour discuter de l'initiative et de la manière dont nous pouvons faire progresser notre objectif commun. Nous poursuivrons ces discussions dans les prochains jours."

Lors de sa rencontre avec Dermer, Blinken a souligné qu'une "escalade supplémentaire du conflit ne ferait que compliquer la recherche d'une solution". Le Département d'État américain a indiqué que Blinken a discuté de "l'importance de parvenir à un accord de cessez-le-feu de 21 jours à la frontière israélo-libanaise, proposé par les États-Unis, l'Australie, le Canada, l'UE, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et le Qatar".

Blinken a également évoqué avec Dermer les efforts en cours pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, "qui garantirait la libération des otages, soulagerait les souffrances du peuple palestinien et établirait les conditions pour mettre fin à la guerre".

Netanyahou doit prononcer aujourd'hui un discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a écourté son voyage aux États-Unis en raison de l'escalade dans le nord et devrait rentrer en Israël après la fin du Shabbat à New York.