Iran : Les frappes d'octobre ont créé une "fenêtre d'action", selon Yoav Gallant

Yoav Gallant, ancien ministre israélien de la Défense, a déclaré au Washington Post que les frappes israéliennes du 26 octobre contre l'Iran ont ouvert une "fenêtre d'action" pour agir contre Téhéran avant que le pays n'obtienne l'arme nucléaire. Dans une tribune intitulée "Avec l'Iran en position de faiblesse, les États-Unis et Israël face à un choix urgent", Gallant souligne que "nous avons montré que l'Iran est vulnérable". L'objectif de l'opération "Jours de Repentance", selon l'ancien ministre, était de s'assurer qu'à son issue, "l'Iran soit plus faible et Israël plus fort". Il a notamment souligné qu'il n'y avait plus de "défense stratégique autour de Téhéran".

Fin octobre, l'armée de l'air israélienne avait mené trois vagues de frappes, ciblant une vingtaine de sites militaires en Iran. Ces attaques visaient à endommager les défenses aériennes iraniennes et sa capacité à produire des missiles balistiques sur le long terme. Elles répondaient à l'attaque iranienne du 1er octobre, au cours de laquelle environ 180 missiles balistiques avaient été tirés vers Israël.

Bien que Gallant ait exprimé l'espoir d'une collaboration entre Israël et les États-Unis pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, il a également affirmé qu'"Israël dispose des moyens de frapper les installations iraniennes de manière précise, puissante et sophistiquée. Si nécessaire, nous n'hésiterons pas à agir."

Cette déclaration intervient alors que, selon le Wall Street Journal, le président élu Donald Trump évaluerait la possibilité de frappes préventives contre l'Iran pour stopper son programme nucléaire croissant, avant son investiture le 20 janvier.