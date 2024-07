Israël acquiert pour plus de 220 millions de dollars de munitions guidées de précision "Iron Sting"

Le ministère israélien de la Défense vient d'acquérir, pour une valeur de plus de 220 millions de dollars, des milliers de munitions guidées de précision "Iron Sting" destinées aux forces terrestres de Tsahal.

Les munitions "Iron Sting" sont des obus de mortier de 120 mm dotés de systèmes de guidage laser et GPS de pointe, permettant une précision accrue tout en minimisant les dommages collatéraux.

Elbit Systems

L'Iron Sting a une portée de jusqu'à 10 kilomètres ; une fusée multimode avec options de détonation ponctuelle ; une détonation ponctuelle retardée ; un capteur de proximité et un temps de chargement d'environ 15 secondes. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large du ministère israélien de la Défense visant à accélérer l'approvisionnement en armements de pointe en réponse aux récents conflits. L'objectif est de garantir que les forces de Tsahal soient équipées des munitions les plus avancées et les plus efficaces, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur sécurité.