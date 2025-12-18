Israël annonce l’ouverture d’une ambassade aux Fidji en 2026

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé la décision d’Israël d’ouvrir une ambassade aux Fidji, dont l’inauguration est prévue en 2026. L’annonce fait suite à un entretien récent avec le Premier ministre et chef de la diplomatie fidjienne, Sitiveni Rabuka.

Selon Gideon Sa'ar, cette conversation s’inscrit dans la continuité de leur dernière rencontre, en septembre dernier, à l’occasion de la visite officielle de Sitiveni Rabuka en Israël, venue marquer l’inauguration de l’ambassade des Fidji à Jérusalem. Lors de cet échange, le ministre israélien a informé son homologue de la décision de Jérusalem d’établir une représentation diplomatique permanente dans l’archipel du Pacifique.

Les Fidji sont présentées par la diplomatie israélienne comme l’un des soutiens constants d’Israël sur la scène internationale, notamment au sein des instances des Nations unies. Gideon Sa'ar a rapporté que le Premier ministre fidjien a réaffirmé, au cours de leur entretien, l’engagement de son pays en déclarant : "Nous serons toujours à vos côtés".

L’ouverture de cette nouvelle ambassade vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux États et à consolider une amitié de longue date. Elle doit également permettre de développer les coopérations dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le développement, l’économie et la sécurité.

Au-delà du cadre strictement bilatéral, la future ambassade israélienne aux Fidji aura également pour mission d’accroître la présence diplomatique d’Israël dans l’ensemble de la région pacifique. Jérusalem entend ainsi approfondir ses liens avec d’autres États insulaires de l’océan Pacifique, une zone considérée comme globalement favorable à Israël sur le plan diplomatique.