Israël déjoue un nouveau complot iranien : un couple arrêté pour espionnage à Lod

Le Shin Bet et la police israélienne ont révélé mercredi l'arrestation d'un couple de Lod soupçonné d'avoir mené des activités d'espionnage pour le compte de l'Iran. Rafael et Lala Guliev, tous deux âgés de 32 ans, auraient collecté des informations sur des infrastructures critiques et des sites sécuritaires sensibles en Israël.

Selon l'enquête menée conjointement par le Shin Bet, la police et l'unité cybercrime Lahav 433, Rafael Guliev aurait été recruté par Elshan (Elkhan) Agayev, 56 ans, un agent d'origine azerbaïdjanaise travaillant pour les services de renseignement iraniens. Le suspect aurait notamment surveillé le quartier général du Mossad et collecté des informations sur une chercheuse de l'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS), que les Iraniens auraient marquée comme cible potentielle.

"Guliev avait également pour mission de recruter un assassin potentiel pour le compte de son agent de liaison iranien", précise le communiqué des services de sécurité. "Certaines de ces missions ont été effectuées avec l'aide de son épouse Lala."

Le parquet du district central doit présenter aujourd'hui un acte d'accusation contre le couple. Un haut responsable du Shin Bet a souligné que "ces affaires s'ajoutent à une série d'opérations déjouées ces dernières semaines, impliquant des citoyens israéliens recrutés par les services de renseignement iraniens."

"Les enquêtes révèlent, une fois de plus, les efforts des services de renseignement iraniens pour recruter et exploiter des citoyens israéliens à des fins d'espionnage et d'activités terroristes en Israël", a-t-il ajouté.

Un haut responsable de la police a déclaré que "les forces de l'ordre, en collaboration avec le Shin Bet et les autres organes de sécurité, continueront d'agir 24 heures sur 24 pour détecter et contrer les activités contre les citoyens de l'État, et agiront sans pitié contre ces criminels sans scrupules qui collaborent avec l'ennemi et mettent en danger le public et l'État."