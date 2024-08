Israël demande à l'ONU de condamner le Hezbollah et d'appliquer la résolution 1701

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU dimanche, exigeant la condamnation des agressions du Hezbollah et la mise en œuvre de la résolution 1701. Cette démarche diplomatique intervient à la suite d'un échange de feu significatif entre Israël et le Hezbollah. Dimanche matin, l'armée de l'air israélienne a mené un raid préventif dans le sud du Liban, ciblant des milliers de lanceurs de roquettes pointés vers Israël. De son côté, le Hezbollah a procédé à des salves de roquettes et de drones, dont la majorité a été interceptée par les forces de défense israéliennes.

Dans sa lettre, l'ambassadeur Danon a dressé un tableau alarmant de la situation. Il a rappelé que, depuis le lendemain du massacre du 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 7 500 roquettes et des centaines de drones explosifs sur le territoire israélien. Ces attaques ont non seulement causé d'importants dégâts matériels, mais ont également contraint plus de 60 000 civils à évacuer le nord d'Israël, bouleversant ainsi la vie de nombreuses communautés.

Danon a fermement pointé du doigt la responsabilité de l'État libanais et du Hezbollah dans la détérioration de la situation sécuritaire. Il a rappelé que le Hezbollah est une organisation terroriste opérant sous la direction de l'Iran, et souligné que ces actions s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'axe iranien visant à détruire Israël par des attaques sur plusieurs fronts.

L'ambassadeur israélien a insisté sur le fait que l'attaque planifiée par le Hezbollah démontre la présence d'armes illégales dans le sud du Liban, en violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Cette résolution, adoptée en 2006, exige notamment le désarmement de tous les groupes armés au Liban.

Face à cette situation, Danon a appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes. Il a demandé une condamnation sans équivoque des hostilités menées par le Hezbollah et son "patron iranien". De plus, alors que le renouvellement du mandat de la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban) est à l'ordre du jour, l'ambassadeur a insisté pour que ces questions soient abordées et que la FINUL remplisse efficacement sa mission en appliquant rigoureusement la résolution 1701.

Tout en affirmant le droit d'Israël à prendre toutes les mesures nécessaires et légales pour se protéger, Danon a tenu à préciser qu'Israël n'est pas intéressé par une guerre à grande échelle.