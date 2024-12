Israël : deux arabes israéliens qui transmettaient des informations à l'Iran sur les activités de Tsahal arrêtés

Le Shin Bet et la police israélienne ont révélé avoir arrêté en novembre, deux habitants du village de Massaada, dans le Golan, qui effectuaient des missions de collecte d'informations sur les activités de Tsahal dans la région pour le compte de la Force Qods iranienne. Bassam et Tahrir Safadi, père et fils, transmettaient depuis plusieurs années des informations sur les activités de Tsahal à un journaliste iranien basé en Syrie, qui travaille depuis quelques années pour la branche palestinienne de la Force Qods iranienne, dont la mission est d'aider les organisations palestiniennes à promouvoir des activités terroristes contre les citoyens de l'État d'Israël.

Tahrir Safadi, un habitant étudiant en génie logiciel âgé de 21 ans, recueillait des renseignements pour le compte de son père Bassam. Les informations étaient ensuite transmises à Hossam A-Salam Tawfiq Zidan, journaliste de la chaîne iranienne Al-Aalam, qui vit à Damas, en Syrie. Tahrir et Bassem étaient dirigés par Hossam Zidan et effectuaient sous sa direction des missions de collecte de renseignements, notamment de photographies des forces de Tsahal, de mouvements de chars, de soldats armés, d'équipements, d'armes et autres, que Zidane transférait à leur opérateur pour le compte de la Force Qods des Gardiens de la révolution en Iran.

À la suite de l'enquête menée par le Shin Bet et la police, le bureau du procureur du district nord a déposé ce vendredi, 6 décembre 2024, un acte d'accusation contre Tahrir Safadi, l'accusant de graves délits d'espionnage. Compte tenu du risque élevé que son père, Bassem Safadi, représente pour la sécurité de l'État et la paix publique, le ministère de la Défense a signé un arrêté ordonnant son placement en détention administrative.

"L'enquête sur cette affaire a révélé une fois de plus que les éléments de l'axe chiite, menés par l'Iran, s'efforcent de mener des activités terroristes en Israël et exploitent les résidents de l'État d'Israël en les recrutant à des fins d'espionnage pour leurs propres besoins", ont déclaré la police et le Shin Bet.

"Le Service général de sécurité (Shin Bet) et la police israélienne considèrent avec le plus grand sérieux tout lien avec les éléments de l'axe chiite en général et l'Iran en particulier, ainsi que les activités d'espionnage qui mettent en danger la sécurité de l'État d'Israël et de ses résidents. Ils continueront à agir conformément à l'autorité qui leur est conférée par la loi et prendront tous les moyens à leur disposition pour contrecarrer ces menaces et punir sévèrement tous ceux qui y sont impliqués".