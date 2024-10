Israël élimine un haut responsable du Hamas qui préparait un attentat imminent

Les forces spéciales Yamam et le Shin Bet, en coordination avec Tsahal, ont mené mercredi soir une opération à Tulkarem qui a conduit à l'élimination de Hussam Almalah, un terroriste clé du Hamas qui préparait des attentats imminents contre Israël. "Après l'élimination de ses prédécesseurs, Hussam dirigeait l'infrastructure terroriste du Hamas à Tulkarem et s'employait ces derniers jours à planifier une attaque dans un délai immédiat", ont déclaré la police israélienne et le Shin Bet dans un communiqué conjoint.

Selon les services de sécurité, Almalah collaborait étroitement avec Islam Odeh, éliminé le 26 octobre lors d'une opération à Tulkarem, et Zahi Oufi, neutralisé par une frappe aérienne le 3 octobre. Ce dernier était responsable de la planification d'attaques majeures prévues pour le premier anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

La frappe du début octobre, qui a coûté la vie à Oufi, avait également éliminé au moins douze terroristes du Hamas et du Jihad islamique. Parmi eux, neuf appartenaient au Hamas : Majdi Salem, Ayman Tangi, Basel Naafa, Ahmad Gamal Obaid, Issam Kouzakh, Mahmoud Harwish, Tair Majdi Hussein Al-Lwisi, Anwar Muhammad Mousa Masimi et Ma'moun Anabtawi. Un membre du Jihad islamique, Rakan Bilal, figurait également parmi les victimes.

"Les forces de sécurité continueront d'agir pour déjouer les attentats, neutraliser les terroristes et démanteler les infrastructures terroristes afin d'assurer la sécurité de l'État d'Israël", ont affirmé les autorités dans leur communiqué.

Cette opération s'inscrit dans une série d'interventions ciblées menées par les forces de sécurité israéliennes à Tulkarem, devenue un centre névralgique de l'activité terroriste du Hamas en Judée-Samarie.