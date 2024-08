Israël en état d'alerte face à une possible riposte du Hezbollah et de l'Iran

Israël se prépare à une éventuelle riposte de l'Iran et/ou du Hezbollah suite aux récentes éliminations de hauts responsables à Beyrouth et Téhéran. L'armée israélienne a annoncé le renforcement de ses systèmes de défense et l'amélioration de sa préparation, tout en maintenant inchangées les directives du Commandement du front intérieur pour la population civile.

Malgré la tension, les activités quotidiennes se poursuivent normalement, y compris aux frontières, à l'aéroport Ben Gourion et dans le centre du pays. Cette situation suggère que Tsahal anticipe principalement des cibles militaires en cas d'attaque.

Selon le New York Times, l'Iran n'envisagerait pas de cibler des sites civils, mais plutôt des objectifs militaires. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait ordonné une réponse directe à l'élimination d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Les commandants militaires iraniens étudieraient la possibilité d'une attaque combinée de missiles et de drones contre des sites militaires près de Tel-Aviv ou Haïfa.

Tsahal n'exclut pas que le Hezbollah et l'Iran puissent retarder leur riposte pour maximiser leur préparation opérationnelle et accroître la tension psychologique en Israël. La réponse pourrait impliquer des attaques coordonnées et combinées, les Gardiens de la Révolution iraniens promettant une "action spéciale" qui pourrait nécessiter plusieurs semaines de préparation. Selon Ynet, les options envisagées incluent des cyberattaques visant à perturber la vie quotidienne israélienne, en ciblant les secteurs bancaires, les transports et les infrastructures critiques, ou des tentatives d'assassinat simultanées de responsables israéliens à l'étranger.

ATTA KENARE / AFP

Contrairement aux précédents affrontements avec le Hamas, la riposte pourrait se concentrer sur une frappe significative contre une cible militaire majeure dans le nord d'Israël, comme une base navale ou aérienne, accompagnée d'un barrage de roquettes limité visant à semer la panique plutôt qu'à causer des dommages étendus.

Les récentes reconnaissances des défenses aériennes israéliennes par le Hezbollah influenceront probablement leur approche, combinant potentiellement des essaims de drones et des roquettes ciblant des installations militaires critiques, dans le but d'infliger des dégâts et de créer un fort impact visuel.