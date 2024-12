Israël, encouragé par les paroles de Trump au sujet des otages, envisage d'envoyer une délégation au Caire pour parvenir à un accord

Israël examine la possibilité d'envoyer une délégation de négociateurs en Égypte dans les prochains jours, afin d'explorer une opportunité de faire avancer un accord sur les otages. En réalité, la décision dépend largement des réponses qui seront obtenues des réunions des médiateurs avec les hauts responsables du Hamas arrivés au Caire.

Israël est en effet encouragé par le message sans compromis du président américain élu Donald Trump, sur la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, avant même son entrée en fonction le 20 janvier prochain. "Si les otages ne sont pas libérés avant mon investiture, ce sera l'enfer au Moyen-Orient", a publié hier Donald Trump sur son réseau "Truth Social".

"Tout le monde parle des otages détenus de manière si violente, inhumaine et contraire à la volonté du monde entier au Moyen-Orient - mais tout ça n'est que paroles, pas des actions. Écoutez cette vérité - si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier 2025, date à laquelle je prends fièrement mes fonctions de président des États-Unis, le Moyen-Orient paiera le prix."

Par ailleurs, la position de départ d'Israël dans les négociations sera la proposition de médiation finale présentée par l'administration Biden le 16 août. Selon ladite proposition, un cessez-le-feu de six semaines sera mis en œuvre, au cours duquel des otages et des prisonniers palestiniens seront libérés, et les négociations reprendront sur les conditions d'un cessez-le-feu permanent.

Dans le cadre de la proposition, l'armée israélienne réduira considérablement sa présence sur l'axe de Philadelphie, mais n'en sortira pas totalement, comme un responsable israélien l'a déjà confirmé à la fin de la semaine dernière. De plus, la discussion sur un cessez-le-feu permanent sera reportée à la deuxième phase de l'accord.