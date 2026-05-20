Israël envisage de fermer son consulat à Istanbul, l’un des premiers ouverts par l’État hébreu à l’étranger, selon une source israélienne citée par l’AFP. Cette réflexion intervient quelques semaines après la fusillade survenue à proximité du bâtiment consulaire, le 7 avril dernier.

L’ambassade israélienne à Ankara devrait, elle, rester ouverte, bien qu’elle fonctionne toujours avec un personnel diplomatique réduit depuis l’évacuation décidée après l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023. Les diplomates israéliens avaient également quitté le consulat d’Istanbul, situé dans le quartier d’affaires de la plus grande ville turque. Depuis, les deux représentations fonctionnent essentiellement avec du personnel turc.

« Le sujet est en discussion, aucune décision n’a encore été prise », a précisé la source à l’AFP. Selon elle, plusieurs facteurs alimentent le débat, notamment les projets de démolition du bâtiment du consulat dans le cadre de mesures de préparation aux risques sismiques. « Certains estiment que ces locaux vides, qui nous appartiennent, nous coûtent beaucoup d’argent », ajoute cette source.

Le contexte sécuritaire reste particulièrement sensible. Le 7 avril, une fusillade avait éclaté près du consulat israélien à Istanbul. Aucune organisation n’a revendiqué l’attaque. Les autorités turques avaient toutefois évoqué l’implication d’« une organisation terroriste exploitant la religion », sans fournir davantage de détails.

Les relations entre Israël et la Turquie traversent une période de fortes tensions depuis le début de la guerre à Gaza, Ankara multipliant les critiques contre l’État hébreu et le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan affichant un soutien appuyé au Hamas.