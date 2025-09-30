Israël et la Serbie scellent de nouveaux accords

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a déclaré mardi que "Israël a accepté la proposition du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et pour un avenir meilleur", à l’issue d’une rencontre avec son homologue serbe Marco Đurić. Les deux ministres se sont entretenus en tête-à-tête puis en présence de leurs équipes, avant de signer plusieurs accords bilatéraux.

Lors de la visite, Israël et la Serbie ont paraphé un pacte de coopération portant sur l’éducation, la science, la culture et le sport, ainsi que des mémorandums prévoyant l’organisation de dialogues politiques et des programmes de formation pour diplomates. Les deux pays ont également convenu d’instaurer un dialogue stratégique et de créer une commission économique conjointe au niveau ministériel.

Interrogé devant la presse, Gideon Sa’ar a réaffirmé l’engagement d’Israël à atteindre les objectifs fixés par le cabinet de sécurité, tout en privilégiant, selon lui, des voies politiques pour y parvenir. Il a accusé le Hamas d’avoir provoqué et prolongé la guerre, rappelant que le groupe terroriste est, selon lui, le "seul responsable" des souffrances subies par Israéliens et Palestiniens depuis octobre 2023. Sa’ar a aussi exprimé l’espoir que la proposition américaine permette le retour des otages et la mise en place d’un processus de dé-radicalisation et de démilitarisation de la bande de Gaza.

Le ministre a reconnu toutefois que l’acceptation de la proposition par le Hamas reste incertaine, soulignant les précédents où le mouvement a tenté de renégocier ou d’éluder des engagements. Sa’ar a conclu en appelant à la concrétisation rapide d’un accord capable de ramener "nos otages à la maison" et de garantir que Gaza ne représente plus une menace pour Israël.