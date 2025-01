Israël exige l'expulsion d'un responsable palestinien de la FIFA pour incitation au terrorisme

Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a adressé mardi une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, exigeant l'expulsion de Jibril Rajoub, haut responsable de l'Autorité palestinienne, de l'organisation internationale de football.

Dans sa missive officielle, Zohar dénonce les récentes déclarations de Rajoub qui a fait l'éloge du massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et appelé à la poursuite des attaques contre des civils israéliens. "Les déclarations de Rajoub sont une insulte aux valeurs que le sport international vise à promouvoir - des valeurs de paix, de fraternité et de respect mutuel", écrit le ministre.

"Au lendemain de la déclaration de Rajoub, plusieurs attaques ont été menées en Israël, et trois Israéliens ont été assassinés : une femme de 70 ans, une femme de 73 ans et un homme de 35 ans", souligne Zohar dans sa lettre. "Il n'y a pas de place pour des individus qui encouragent la terreur ou la violence au sein des institutions sportives."

Rajoub, qui occupe également le poste de secrétaire du Comité central du Fatah, a un long historique de déclarations controversées. Il a notamment affirmé que les Juifs méritaient le génocide perpétré par les nazis et déclaré que si l'Autorité palestinienne possédait une bombe nucléaire, elle l'utiliserait contre Israël.

En août dernier, lors d'une interview télévisée, Rajoub avait qualifié Yahya Sinwar, le leader du Hamas qui a orchestré le massacre du 7 octobre, d'"homme pragmatique, patriotique et réaliste", accusant Israël de chercher à le diaboliser.

Ce n'est pas la première fois que Rajoub fait l'objet de sanctions. En 2018, il avait été suspendu pendant un an par la FIFA pour incitation à la haine et à la violence, après avoir appelé les supporters à cibler l'Association argentine de football et à brûler des maillots et des photos de Messi, qui devait participer à un match amical en Israël. Son appel de cette suspension avait été rejeté par le Tribunal arbitral du sport.