Israël ferme son ambassade en Irlande face à une hostilité croissante

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a ordonné la fermeture de l'ambassade d'Israël en Irlande, l'un des pays européens les plus hostiles à l'État hébreu. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que "la décision de fermer l'ambassade d'Israël à Dublin a été prise en raison de la politique anti-israélienne extrême du gouvernement irlandais." Cette décision intervient après que l'ambassadrice d'Israël à Dublin, Dana Erlich, avait déjà été rappelée suite à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par l'Irlande. Fin octobre dernier, trois semaines seulement après le massacre du Hamas, de nombreuses voix en Irlande réclamaient l'expulsion de l'ambassadrice. La semaine dernière, l'Irlande a annoncé son ralliement à la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice de La Haye (CIJ), accusant Israël de génocide.

"Les actes et la rhétorique antisémite de l'Irlande contre Israël sont basés sur la délégitimation et la diabolisation de l'État juif ainsi que sur le deux poids deux mesures", a déclaré Saar. "L'Irlande a franchi toutes les lignes rouges dans son attitude envers Israël." Parallèlement, Saar a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ambassade en Moldavie, soulignant que "les relations entre Israël et la Moldavie sont amicales et les deux pays souhaitent les élargir et les approfondir."

L'ambassadrice Erlich, considérée comme une diplomate très respectée, avait continué à défendre Israël dans les médias irlandais depuis Londres, où elle avait été transférée après son rappel. Elle gérait les relations israélo-irlandaises depuis la capitale britannique, puis depuis Madrid, où elle résidait dans la résidence de l'ambassadeur d'Israël en Espagne, en raison de contraintes budgétaires du ministère des Finances concernant les salaires à l'étranger des ambassadeurs rappelés.

La tension entre les deux pays s'était particulièrement accentuée début octobre lorsque l'Irlande avait refusé de déplacer ses soldats de la FINUL au Liban, comme demandé par Israël.