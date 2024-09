Israël a frappé lundi environ 1 600 cibles terroristes du Hezbollah au Liban, 492 morts rapportés

Israël a intensifié ses opérations militaires contre le Hezbollah au Liban, avec des frappes aériennes généralisées tuant au moins 492 personnes et en blessant plus de 1 645, selon le ministère libanais de la Santé. Les Forces de défense israéliennes (Tsahal) ont rapporté avoir frappé environ 1 600 cibles à travers le Liban lundi, marquant la journée la plus meurtrière de frappes aériennes depuis la guerre de 2006.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'armée de l'air ciblait des maisons où "des roquettes, des drones et des missiles" étaient entreposés par le Hezbollah. L'armée a exhorté les civils de la vallée de la Bekaa au Liban à fuir les zones où de telles armes étaient supposées être stockées.

En réponse, le Hezbollah a lancé plus de 200 roquettes sur Israël lundi, déclenchant des sirènes dans le nord d'Israël, près de Haïfa, et jusqu'à certaines colonies de Cisjordanie près de Tel-Aviv. Les barrages ont causé quelques dégâts mais aucune victime majeure n'a été signalée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'exprimant depuis une salle de commandement souterraine à Tel-Aviv, a déclaré : "Nous n'attendons pas une menace, nous l'anticipons. Partout, sur tous les théâtres, à tout moment." Il a souligné qu'Israël changeait l'équilibre des forces avec le Hezbollah.

Cette escalade a conduit à un exode massif de civils au Liban. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient de longues files de voitures alors que les gens tentaient de se mettre en sécurité. Le ministre libanais de l'Information, Ziad Makary, a exhorté les citoyens à ignorer les avertissements israéliens d'évacuation, les qualifiant de "guerre psychologique".

En Israël, environ 60 000 personnes dans le nord ont été contraintes d'évacuer leurs maisons en raison des attaques continues de roquettes du Hezbollah. Le cabinet israélien a récemment désigné le retour sécurisé de ces résidents comme un objectif officiel du conflit actuel.

Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, a approuvé les plans de frappes au Liban, se concentrant sur des opérations aériennes sans plans immédiats pour une opération terrestre. Un responsable militaire israélien, s'exprimant anonymement, a déclaré que les frappes visaient à réduire la capacité du Hezbollah à lancer plus d'attaques contre Israël.