Israël gèle ses relations avec le secrétaire général de l’ONU

Israël a annoncé jeudi le gel de ses relations avec le bureau du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, après la décision d’inclure des entités israéliennes sur une liste noire concernant les violences sexuelles dans les zones de conflit.

L’annonce a été faite par l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, qui a déclaré que la mission israélienne n’aurait plus « aucun contact » avec le bureau du secrétaire général tant qu’Antonio Guterres restera à la tête de l’organisation.

Selon les autorités israéliennes, cette décision intervient malgré plusieurs mois d’échanges entre la délégation israélienne et des représentants des Nations unies.

Israël affirme avoir transmis documents, données et réponses détaillées aux accusations évoquées dans le rapport onusien.

Mais malgré ces démarches, Antonio Guterres a choisi de maintenir l’inscription d’entités israéliennes sur cette liste noire aux côtés du Hamas et d’autres organisations terroristes.

Danny Danon a vivement dénoncé cette décision, estimant qu’elle plaçait Israël « sur la même liste noire que le Hamas, Daesh et les organisations terroristes les plus barbares au monde ».

« C’est une honte morale qui prouve que Guterres a perdu toute crédibilité », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle crise marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre Israël et les Nations unies depuis le début de la guerre déclenchée après les attaques du 7 octobre.

Les autorités israéliennes accusent régulièrement plusieurs institutions onusiennes d’adopter une approche partiale à l’égard d’Israël dans le traitement du conflit avec le Hamas.