Israël intensifie ses efforts pour libérer une chercheuse retenue en otage en Irak

La famille d'Elizabeth Tsurkov, une doctorante israélienne enlevée en Irak en 2023, a rencontré mercredi à Jérusalem le coordinateur israélien pour les otages et les personnes disparues, Gal Hirsch, ainsi que des négociateurs étrangers spécialisés dans les prises d'otages. Cette réunion visait à impliquer les négociateurs internationaux et leurs gouvernements dans les efforts en cours pour faire pression sur l'Irak afin de localiser Tsurkov, selon des sources officielles.

Israël a multiplié les initiatives diplomatiques, impliquant des pays tiers, pour obtenir la libération de Tsurkov. Les responsables israéliens espèrent que l'évolution de la dynamique régionale suite à la guerre avec le Hamas et la prochaine investiture du président élu Donald Trump le 20 janvier incitera le gouvernement irakien à résoudre l'affaire.

Elizabeth Tsurkov, 36 ans, ressortissante israélienne disposant également de la citoyenneté russe et résidant aux États-Unis pour ses études doctorales à l'université de Princeton, a été enlevée le 26 mars 2023 à Bagdad alors qu'elle menait des recherches. Les autorités pensent qu'elle est détenue par les Kataib Hezbollah, une milice pro-iranienne, bien que le groupe nie toute implication.

En avril 2023, la sœur d'Elizabeth, Emma Tsurkov, a publiquement confronté le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani lors de sa visite à Washington. Interrompant son discours lors d'un événement, elle lui a lancé : « Vous ne faites rien pour la sauver et vous ne le pouvez pas car ce sont vos partenaires gouvernementaux. Ce sont des employés gouvernementaux de haut rang et vous devriez avoir honte de ne rien faire pour l'aider et la sauver. Elle est innocente et vous le savez. Personne ne devrait se sentir en sécurité en allant à Bagdad car ils peuvent être kidnappés comme ma sœur l'a été. Honte à vous. »

Un haut responsable américain avait alors indiqué que le président Biden suivait l'affaire de près et avait exhorté les dirigeants irakiens à faire de la localisation et de la libération de Tsurkov une priorité.