Israël intensifie ses frappes aériennes en Syrie après la chute du régime Assad

L'armée de l'air israélienne a mené dimanche une série de frappes ciblées en Syrie, notamment sur les bases militaires d'Al-Mazzé à Damas et de Khalhalla dans le sud du pays. Des attaques ont également été signalées dans les zones rurales de Deraa et As-Suwayda. Selon des sources syriennes, les cibles comprenaient des dépôts d’armes, des batteries de défense aérienne et des installations de fabrication de missiles.

Des images diffusées plus tôt dans la journée montraient des forces rebelles près de la base d'Al-Mazzé, l'un des principaux aéroports militaires syriens, déjà visé par Israël par le passé. Le média syrien d'opposition "Kol Al-Bira" a affirmé : "Israël détruit systématiquement toutes les brigades et unités du régime précédent, frappant directement les systèmes de défense aérienne, les dépôts de missiles et les centres de production."

Dans la nuit de samedi à dimanche, des raids aériens attribués à Israël ont été menés autour de Damas, visant des armes sophistiquées et des installations militaires. Un dépôt d'armes chimiques aurait également été détruit. Face à ces développements, l'armée israélienne a déployé des renforts dans le Golan pour prévenir d'éventuelles incursions de groupes armés dans la zone tampon. "Tsahal ne s’implique pas dans les événements internes en Syrie, mais continuera à agir pour défendre l’État d’Israël", a déclaré un porte-parole militaire.

En parallèle, des sources sécuritaires libanaises ont affirmé que le Hezbollah avait retiré toutes ses forces de Syrie. Selon des responsables militaires syriens, environ 150 véhicules blindés transportant des combattants du Hezbollah auraient quitté la ville stratégique d'Al-Qusayr, dans l'ouest du pays, peu avant sa capture par les rebelles. Cette localité était un point de transit majeur pour le transfert d'armes entre le Liban et la Syrie depuis 2013. Des messages d’avertissement auraient été envoyés aux factions rebelles dans le Golan syrien pour éviter toute violation de la ligne Alpha, marquant le début de la zone démilitarisée.