Israël investit 2 milliards de shekels dans son système de défense laser "Iron Beam"

Le ministère israélien de la Défense vient de signer un contrat majeur d'environ 2 milliards de shekels pour l'expansion significative de son système de défense laser "Iron Beam" (Magen Or). L'accord a été conclu avec les sociétés Rafael, développeur principal, et Elbit Systems. Le directeur général du ministère de la Défense, le général de réserve Eyal Zamir, a signé dimanche soir la commande pour accélérer la production en série de ce système de défense aérienne innovant. Cette signature s'est déroulée lors d'une cérémonie restreinte au ministère de la Défense à Tel-Aviv, en présence des dirigeants de Rafael et d'Elbit Systems.

https://x.com/i/web/status/1850799336147292540 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Iron Beam" est un système laser haute puissance conçu pour la défense aérienne contre diverses menaces : roquettes, mortiers, drones, missiles de croisière. Il représente une avancée technologique majeure à l'échelle mondiale, dont les capacités d'interception ont déjà été démontrées lors d'une série d'essais. Le système est destiné à compléter le "Dôme de fer" dans le dispositif de défense multicouche d'Israël.

"Depuis le début de la guerre, le ministère de la Défense a signé des centaines de commandes pour des dizaines de milliards de shekels", a déclaré Eyal Zamir. "L'accord 'Iron Beam' est l'un des plus importants car il annonce le début d'une nouvelle ère sur le champ de bataille - l'ère du laser. La première capacité du système laser terrestre devrait être opérationnelle d'ici un an."

Yoav Har-Even, PDG de Rafael, a souligné l'importance de cette avancée : "Après de nombreuses années de recherche, de développement et de percées technologiques significatives dans le domaine du laser chez Rafael, et une longue série d'essais prouvant les capacités du système, 'Iron Beam' atteindra bientôt une maturité permettant son déploiement opérationnel."

Ce nouveau système promet d'améliorer significativement les capacités de défense d'Israël face aux menaces actuelles et futures, avec des coûts d'exploitation nettement inférieurs aux systèmes traditionnels.