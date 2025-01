Israël-Italie : reprise des vols et levée des restrictions de voyage

Une avancée significative dans les relations italo-israéliennes a été annoncée ce lundi lors de la visite à Jérusalem du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Cette visite, la première d'un haut responsable en Israël depuis le début du cessez-le-feu et l'accord sur la libération des otages, fait suite au déplacement de Gideon Sa'ar en Italie la semaine dernière.

Les deux ministres ont tenu une réunion de travail approfondie au ministère des Affaires étrangères, suivie d'un entretien privé. Lors de leur conférence de presse commune, Tajani a annoncé deux décisions majeures : la reprise des vols de la compagnie nationale italienne ITA vers Israël dès le 1er février, et la levée prochaine des restrictions de voyage vers Israël.

Dans sa déclaration commune à la presse, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a souligné l'importance symbolique de cette première visite ministérielle depuis la libération des trois otages israéliennes. "Israël et l'Italie représentent aujourd'hui la stabilité et la force : l'Italie est un pays leader en Europe et dans la communauté internationale, tandis qu'Israël est une ancre de stabilité et de force au cœur d'un Moyen-Orient dangereux et instable", a-t-il déclaré.

La journée s'est conclue par une rencontre économique réunissant des dizaines d'hommes d'affaires, visant à renforcer les relations commerciales bilatérales. Sa'ar a souligné les nombreux domaines de coopération potentielle : "science, santé, environnement, cybersécurité, énergie, espace, infrastructures, investissements et technologie".