Israël nomme son premier ambassadeur au Somaliland

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a décidé de nommer Michael Lotem comme premier ambassadeur israélien auprès du Somaliland, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement diplomatique entre les deux entités.

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Actuellement ambassadeur économique itinérant pour l’Afrique, Michael Lotem exercera dans un premier temps ses fonctions en tant qu’ambassadeur non résident, depuis un autre pays. Diplomate expérimenté, il a déjà occupé des postes clés en tant qu’ambassadeur d’Israël au Kenya, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan.

Cette nomination intervient quelques mois après une avancée notable : en février dernier, le Somaliland avait désigné son premier ambassadeur en Israël, dans le sillage de l’établissement officiel de relations entre les deux parties en décembre. Israël est ainsi devenu le premier État membre des Nations unies à reconnaître l’indépendance du Somaliland, territoire dont le statut reste contesté sur la scène internationale et officiellement considéré comme faisant partie de la Somalie.

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, cette décision s’inscrit dans une volonté d’approfondir les liens politiques, économiques et stratégiques avec cette région de la Corne de l’Afrique. La nomination doit encore être validée par les instances gouvernementales compétentes, notamment la commission des nominations et le gouvernement.

Ce développement intervient dans un contexte géopolitique plus large, où Israël cherche à renforcer sa présence diplomatique en Afrique, en diversifiant ses partenariats et en consolidant ses alliances. Le Somaliland, de son côté, poursuit sa quête de reconnaissance internationale et voit dans cette relation un levier stratégique.