Israël nomme un envoyé spécial auprès du monde chrétien

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a nommé le diplomate George Deek à un poste nouvellement créé d’envoyé spécial auprès du monde chrétien, a annoncé le ministère. Cette décision vise à «approfondir les relations d’Israël avec les communautés chrétiennes à travers le monde», dans un contexte marqué par plusieurs incidents ayant fragilisé ces liens.

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Ancien ambassadeur d’Israël en Azerbaïdjan, George Deek avait été le premier ambassadeur chrétien du pays. Issu de la communauté arabe chrétienne de Jaffa, il incarne, selon Jérusalem, un pont naturel avec les différentes Églises et fidèles chrétiens à l’international.

«L’État d’Israël attache une grande importance à ses relations avec le monde chrétien et avec ses amis chrétiens à travers le monde», a déclaré Gideon Sa'ar, se disant convaincu que cette nomination contribuera à renforcer ces liens à un moment sensible.

Cette initiative intervient après une série de controverses. Le mois dernier, Pierbattista Pizzaballa, plus haute autorité catholique en Terre sainte, ainsi que d’autres responsables religieux, avaient été empêchés d’accéder aux célébrations du dimanche des Rameaux à l’église du Saint-Sépulcre, en raison de restrictions liées au contexte sécuritaire. L’épisode avait suscité une vive émotion dans le monde chrétien.

Plus récemment, un soldat de Tsahal a été photographié en train de détruire une statue de Jésus à coups de masse dans le sud du Liban, déclenchant une condamnation large en Israël comme à l’étranger. À l’issue d’une enquête, le militaire impliqué, ainsi qu’un autre ayant filmé la scène, ont été écartés du front et condamnés à une peine de prison.

Dans ce climat délicat, la nomination de George Deek apparaît comme un geste diplomatique fort destiné à restaurer la confiance et à réaffirmer l’importance stratégique et symbolique des relations entre Israël et le monde chrétien.