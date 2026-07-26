Israël nomme une nouvelle ambassadrice en Colombie

Le gouvernement israélien a approuvé ce dimanche la nomination de Viviane Eisen au poste d'ambassadrice d'Israël en Colombie, sur proposition du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar. Cette décision s'inscrit dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre Jérusalem et Bogota, interrompues depuis 2024.

La crise diplomatique avait été provoquée par la décision de l'ancien président colombien de rompre les relations avec Israël en pleine guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis juin 2024, aucun ambassadeur n'était en poste ni à Bogota ni à Jérusalem.

À la suite d'un entretien entre Gideon Sa'ar et le président colombien élu, Abelardo de la Espriella, ainsi que d'une rencontre avec le futur ministre colombien des Affaires étrangères, Omar Bula Escobar, les deux pays sont convenus de rétablir pleinement leurs relations diplomatiques à compter du 7 août, date de l'investiture du nouveau président.

Cet accord prévoit notamment la nomination immédiate d'ambassadeurs dans les deux capitales, ainsi que l'ouverture de l'ambassade de Colombie à Jérusalem, reconnue par Israël comme sa capitale. D'autres mesures de coopération bilatérale ont également été annoncées.

Le ministère israélien des Affaires étrangères finalise actuellement les préparatifs en vue de la reprise complète des activités diplomatiques, dans le cadre de la stratégie de Gideon Sa'ar visant à renforcer les relations d'Israël avec les pays d'Amérique latine.

Viviane Eisen est actuellement ambassadrice d'Israël en Macédoine du Nord. Auparavant, elle a dirigé le département Amérique centrale au ministère des Affaires étrangères et a exercé dans les ambassades israéliennes de Londres, Bruxelles et Santiago du Chili.

Le gouvernement a également approuvé à l'unanimité la nomination de Nissan Amdor, ambassadeur d'Israël en Croatie, qui exercera désormais également les fonctions d'ambassadeur en Macédoine du Nord.