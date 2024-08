Le Hezbollah pourrait attaquer Israël indépendamment de l'Iran

Les autorités israéliennes considèrent que la réponse du Hezbollah à l'élimination, la semaine dernière, de Fouad Shukr, cadre du groupe terroriste, est déjà planifiée et approuvée par la direction de l'organisation. Selon les estimations, cette riposte devrait être puissante mais ciblée, se concentrant principalement sur des objectifs militaires dans le nord d'Israël, avec un accent particulier sur la région de Haïfa, où se trouvent plusieurs installations stratégiques de Tsahal.

Les scénarios envisagés par l'état-major israélien incluent la possibilité de frappes débordant sur des zones résidentielles, ainsi que des tirs symboliques vers des cibles au sud de Haïfa, potentiellement dans la région du Sharon. Les forces de défense israéliennes se préparent à donner un préavis de quelques minutes à quelques heures aux populations civiles pour qu'elles puissent se mettre à l'abri.

En cas d'attaque causant de nombreuses victimes israéliennes, une contre-offensive aérienne immédiate est prévue, ciblant des biens stratégiques du Hezbollah au Liban, voire des sites civils utilisés par l'organisation. Un plan d'urgence, baptisé "Ancre solide", a été élaboré pour la région de Haïfa, prévoyant l'utilisation de grands parkings couverts comme abris pour les populations.

Concernant une possible riposte iranienne, les autorités israéliennes se montrent relativement plus optimistes. La distance géographique avec l'Iran (environ 2 000 km) offre un temps de réaction plus long, estimé entre 10 et 15 minutes pour les missiles balistiques et jusqu'à huit heures pour les drones. Néanmoins, l'expérience d'une attaque iranienne en avril dernier, où cinq missiles ont réussi à pénétrer les défenses israéliennes, incite à la prudence.

Les médias étrangers rapportent par ailleurs que l'élimination d'Haniyeh à Téhéran aurait été mené de l'intérieur, avec une collaboration locale, plutôt que par une frappe aérienne. Cette information, si elle est confirmée par l'enquête iranienne, pourrait réduire la probabilité d'une réaction massive des Gardiens de la Révolution. Selon le site Politico, des responsables américains auraient conseillé à l'Iran, via des intermédiaires, de reconsidérer toute action de grande envergure contre Israël, soulignant qu'une telle attaque pourrait mener à un affrontement direct, voire à une guerre. Bien qu'une certaine forme de réponse iranienne soit attendue, elle pourrait ne pas être immédiate.

L'armée israélienne, en coordination avec leurs alliés régionaux, notamment les États-Unis, renforcent leur préparation et leur coordination. L'objectif est de bénéficier d'un "parapluie aérien" et d'une profondeur stratégique suffisante pour contrer efficacement toute attaque. Le pire scénario envisagé par Tsahal serait une attaque coordonnée et simultanée de l'Iran et du Hezbollah. Cependant, les hauts responsables de la sécurité et de la politique israélienne estiment que la probabilité d'un tel scénario est faible.