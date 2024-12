Israël étend son contrôle militaire dans le sud de la Syrie

Le ministre de la Défense israélien Israel Katz a ordonné à Tsahal de renforcer son contrôle sur des sites stratégiques dans le sud de la Syrie et de prendre le contrôle de positions supplémentaires dans la zone de partition. Cette directive intervient moins de 24 heures après la prise de contrôle du Golan syrien par l'armée israélienne, une mesure préventive suite à la chute du régime Assad face aux rebelles samedi soir. Katz a également instruit l'armée de "créer une zone de sécurité exempte d'armes stratégiques lourdes et d'infrastructures terroristes dans la région sud, près de la zone de partition, qui pourraient menacer l'État d'Israël", tout en maintenant le dialogue avec la population druze locale et les autres communautés de la région.

https://x.com/i/web/status/1865781512781615268 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En parallèle, Tsahal œuvre à empêcher la réouverture de la route de contrebande allant de l'Iran au Liban via la Syrie. Les forces israéliennes ont reçu l'ordre de poursuivre la destruction des armements lourds et stratégiques à travers la Syrie, notamment "les missiles sol-air, les systèmes de défense aérienne, les missiles sol-sol, les missiles de croisière, les roquettes longue portée et les missiles antinavires".

Cette expansion du contrôle militaire israélien s'inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser la frontière nord d'Israël dans le contexte de l'effondrement du régime syrien. Les unités d'élite de Tsahal, dont la force Shaldag, sont déjà déployées dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment dans la région du mont Hermon syrien.

Les autorités israéliennes surveillent également de près l'état des armes chimiques syriennes, une préoccupation majeure depuis la chute du régime Assad.