Israël propose son aide à la France pour lutter contre les incendies

Alors que de gigantesques incendies continuent de ravager le sud-ouest de la France, Israël a proposé son assistance aux autorités françaises pour participer aux opérations de lutte contre les flammes. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, à l'issue d'une rencontre avec une délégation de dirigeants du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France).

Dans un message publié sur le réseau social X, Gideon Saar a indiqué avoir informé ses interlocuteurs qu'Israël avait offert son aide à la France « alors que le pays lutte contre de graves incendies ». « Il s'agit d'une question humanitaire importante », a souligné le chef de la diplomatie israélienne.

https://x.com/i/web/status/2081420430481457229 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours de cet entretien, les discussions ont également porté sur « la hausse persistante et profondément préoccupante de l'antisémitisme en France et dans le monde ». Gideon Saar a ajouté que, pendant la réunion, ses interlocuteurs avaient appris qu'une nouvelle attaque avait visé des commerces juifs au Canada. Selon lui, « il est essentiel que tous les gouvernements combattent ce phénomène avec fermeté, tant par leurs actes que par leurs déclarations ». Le ministre a également estimé qu'« il n'est pas anodin que les pays qui adoptent une approche unilatérale et hostile à Israël dans le conflit connaissent une augmentation des actes antisémites visant leurs propres communautés juives ».

L'ancien député français Meyer Habib a salué l'initiative israélienne. Dans un message publié sur X, il a révélé s'être entretenu avec Gideon Saar et l'avoir remercié pour cette proposition d'assistance. Selon lui, cette initiative a été « décidée et validée personnellement par le Premier ministre Benyamin Netanyahou ».

https://x.com/i/web/status/2081432476056981569 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

« Israël dispose de capacités très performantes dans la lutte contre les incendies », a écrit Meyer Habib, soulignant que cette offre d'aide intervient « malgré la politique très hostile d'Emmanuel Macron et du Quai d'Orsay envers Israël ces derniers mois et ces dernières années ».

La France fait actuellement face à l'une des plus graves vagues d'incendies de son histoire récente. En Gironde, plus de 220 000 personnes ont été évacuées depuis le début du sinistre, tandis que les flammes, qui ont déjà détruit près de 42 000 hectares de végétation, se sont dangereusement rapprochées de Bordeaux. Au total, plus de 250 000 habitants ont dû quitter leur domicile dans le sud-ouest du pays. Des milliers de pompiers, militaires et membres des forces de l'ordre, appuyés par d'importants moyens aériens et des renforts européens, restent mobilisés pour tenter de contenir les incendies, attisés par la sécheresse et les fortes chaleurs.