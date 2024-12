Israël redéfinit ses opérations contre les Houthis comme une "campagne militaire"

Les forces de défense israéliennes (Tsahal) ont requalifié leur confrontation avec les Houthis du Yémen en "campagne militaire", signalant une intensification significative des opérations contre ce groupe considéré comme le dernier proxy actif de l'Iran contre Israël. "Les Houthis représentent une menace réelle et tangible pour la sécurité des Israéliens", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, ajoutant qu'Israël "a le droit de se défendre".

Cette décision stratégique intervient après les succès militaires contre le Hezbollah au Liban et l'effondrement du régime Assad en Syrie. Les sources militaires indiquent que Tsahal prévoit "une série d'actions offensives dépassant le cadre des frappes aériennes", malgré le défi logistique que représente la distance de 2 000 kilomètres.

La dernière opération en date, baptisée "Sons du Vignoble", a visé l'aéroport de Sanaa et le port de Hodeida. Le commandant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar, a averti : "Nous venons de démontrer concrètement nos capacités, et nous sommes capables de beaucoup plus."

En réponse, les Houthis ont lancé un missile balistique vers Israël, intercepté par le système américain THAAD récemment déployé. Israël sollicite également le soutien des États-Unis et d'autres nations pour accroître la pression sur les Houthis, proposant des opérations offensives conjointes.