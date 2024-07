Israël se mobilise : des millions récoltés pour soutenir les familles endeuillées de Majdal Shams

Un mouvement de solidarité sans précédent s'est manifesté en Israël suite à l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 12 enfants druzes samedi dernier à Majdal Shams, dans le Golan. Une roquette tirée par le Hezbollah a frappé un terrain de football où jouaient les enfants, provoquant l'émoi dans tout le pays.

Près de 530 000 dollars ont été récoltés pour soutenir les familles endeuillées et la communauté druze. La campagne de financement participatif "GiveBack", lancée dimanche, a déjà réuni plus de 285 000 dollars grâce à environ 6 700 donateurs. Selon Yaya Fink, l'un des initiateurs, 80% des fonds iront directement aux familles des victimes, tandis que 20% seront alloués au renforcement du système de santé mentale et de résilience communautaire à Majdal Shams.

L'Agence juive, les Fédérations juives d'Amérique du Nord et le Keren Hayesod ont annoncé une aide d'urgence de 160 000 dollars pour la communauté druze. Microsoft Israël et ses employés ont également promis un don de plus de 70 000 dollars.

De nombreux citoyens israéliens se sont rendus sur les lieux de l'attaque pour déposer des fleurs et attacher des rubans noirs à la clôture endommagée. Shmuel Hazan, habitant d'un village voisin, a déclaré : "Nous sommes tous frères et un seul peuple. Nous devons nous renforcer et nous soutenir mutuellement."

Michael Giladi/Flash90

Les communautés juives du nord du Golan prévoient un grand convoi de voitures mercredi pour manifester leur soutien. Les véhicules arboreront le drapeau de la communauté druze et un drapeau portant l'inscription "La communauté du Golan est un seul cœur" en hébreu et en arabe. La tragédie sera également commémorée lors de la conférence annuelle de Galilée à Acre mardi, en présence du président Isaac Herzog.